Россияне с 2027 года начнут получать квитанции за ЖКУ на Госуслугах

С 1 сентября 2027 года квитанции на ЖКУ начнут приходить на Госуслуги

С 1 сентября 2027 года россияне начнут получать квитанции за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в электронном виде. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Он уточнил, что следующей осенью платежки гражданам будут приходить в личном кабинете на Госуслугах. Нововведения затронут собственников квартир, у которых есть подтвержденная запись на портале.

При этом, как отметил парламентарий, бумажные квитанции сохранятся. Их продолжат получать россияне, которые, в том числе откажутся переходить на электронный формат.

«Переход на электронный формат — это право, а не обязанность», — добавил Владимир Кошелев.

Ранее вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев рассказал, что делать, если у человека образовался долг за ЖКХ и ему пришла красная платежка. По его словам, в управляющей компании часто используют такой цвет бумаги, чтобы привлечь внимание собственника к письму. Такой документ может прийти при просрочке от двух до трех месяцев.

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