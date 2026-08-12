Сын экс-вице-губернатора Петербурга задержан по подозрению в убийстве

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 62 0

Мужчина, по данным СМИ, несколько раз ударил знакомого ножом после конфликта.

За что задержан сын экс-вице-губернатора Петербурга

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Сын бывшего министра регионального развития России и экс-вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина Александр Хотин задержан по подозрению в убийстве. об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По информации источника, вечером 10 августа 33-летний Хотин находился в квартире своего знакомого Александра Куманцева на улице Говорова. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого хозяин квартиры, предположительно, несколько раз ударил оппонента ножом.

54-летний Куманцев смог самостоятельно выйти в подъезд, откуда его забрала бригада скорой помощи. Однако спустя несколько часов мужчина скончался в больнице.

Подозреваемого задержали на следующий день в Можайске. В санузле его квартиры следователи обнаружили нож со следами крови. Мужчину доставили в столичный Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

По данным РЕН ТВ, Александр Хотин не поддерживает отношения со своим отцом. Ранее у мужчины уже возникали проблемы с законом. В 2011 году он стал участником драки возле бара в Костроме, однако уголовное дело было прекращено судом из-за малозначительности. В 2022 году Хотина судили по статье о мошенничестве.

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