«Взращенный неонацизм»: Мирошник о восторге украинцев от ударов по России

Дипломат указал, что в сетях радуются снимкам поврежденных жилых домов и машин, а не военных объектов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Мирошник назвал неонацизмом восторг украинцев от ударов по жителям Новороссийска
Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник заклеймил восторг в украинских соцсетях, который последовал за кровавой атакой на Краснодарский край. Об этом дипломат написал в своем Telegram-канале.
«В украинских сетях под рубрикой «из приятного» публикуют фото и видео атакованных украинскими дронами гражданских объектов в Новороссийске. <...> Одним словом сообщество взращенного неонацизма!» — подчеркнул Мирошник.
По его наблюдениям, волну радости у пользователей вызвали кадры исключительно сугубо мирной застройки. Он акцентировал, что ни в одном из просмотренных постов не фигурировали военные предприятия или казармы — только горящие жилые дома, разбитые автостоянки и изуродованные коммерческие здания.
Массированная атака украинских БПЛА на регион произошла 12 августа. В результате прямых попаданий погибли восьмилетний ребенок и взрослый мужчина, ранения различной степени тяжести получили еще 12 человек. Двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, для их спасения планируется задействовать телемедицинские консультации с федеральными центрами. По факту преступления
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ).
Ранее 5-tv.ru писал о том, что один мирный житель погиб при ночной атаке украинских БПЛА на Крымский полуостров.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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