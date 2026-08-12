Россиянина задержали в Луизиане с рекордной партией наркотиков

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 50 0

Сам мужчина находился в США нелегально.

Россиянина поймали в США с центнером наркотиков

Фото: AP/ТАСС

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В американском штате Луизиана сотрудники офиса шерифа изъяли у гражданина России одну из крупнейших партий метамфетамина в истории региона. Об этом сообщило управление шерифа округа Ливингстон в Facebook*.

Инцидент произошел в городе Денхэм-Спрингс на межштатной автомагистрали I-12. Наряд кинологического подразделения остановил для рутинной проверки большегрузный 18-колесный автомобиль.

За рулем оказался россиянин Антон Раков. Выяснилось, что мужчина пребывает на территории страны без каких-либо законных оснований и подлежит депортации, поэтому его немедленно задержали.

В ходе тщательного досмотра полуприцепа в руки следователей отдела по борьбе с наркотиками попался колоссальный тайник. Внутри трейлера были спрятаны примерно 358 килограммов чистого метамфетамина. Теперь Раков дожидается своей участи под стражей у сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE), а полицейские распутывают цепочку поставок.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фигурант дела о некачественной тушенке для СВО задержан в Белоруссии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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