«Они живы»: сын Усольцевых не будет подавать заявление о признании родителей умершими

Сын Усольцевых не будет подавать заявление о признании родителей умершими

Сын пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых Даниил Баталов заявил, что не собирается оформлять юридическое признание родителей умершими, поскольку уверен, что они могут быть живы. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

«Я не хочу признавать их умершими, потому что, по моему мнению, они живы. Это лицемерие», — заявил Баталов.

Он отметил, что родители уже официально считаются без вести пропавшими, однако для оформления наследственных и других юридических процедур необходимо отдельное заявление о признании человека умершим.

Баталов подчеркнул, что не готов идти на такой шаг, поскольку не считает исчезновение родителей доказанной трагедией. По его словам, Сергей Усольцев был опытным туристом и не мог бесследно исчезнуть в районе поселка Кутурчин Красноярского края.

Сын семьи также раскритиковал заявления Валентина Дегтерева, который ранее называл себя другом Усольцевых и рассказывал СМИ различные версии исчезновения. Баталов заявил, что этот человек не был близким другом его отца и получил внимание с помощью лжи.

«Он не друг, он просто самозванец», — сказал Баталов.

По его словам, даже если у Дегтерева и были какие-то контакты с Сергеем Усольцевым, это не говорит о близком знакомстве.

Отдельно сын Усольцевых высказался о версии криминального характера исчезновения. Он отметил, что Следственный комитет, по его информации, практически сразу исключил такую возможность, поскольку при подобных происшествиях обычно остаются определенные следы и признаки.

«У криминального характера есть свои следы и паттерны, которые каждый раз присутствуют», — пояснил Баталов.

Он добавил, что верит официальной позиции следствия и не считает версию преступления вероятной. Также Даниил Баталов усомнился, что семья могла потеряться в тайге. Он отметил, что район Кутурчина, по его мнению, не является настолько сложным для опытного туриста, каким был его отец.

«Человек бесследно пропасть не может. Тем более мой отец», — заявил сын Усольцева.

По его словам, отец с детства учил его оставлять следы во время походов и сам должен был бы воспользоваться этими навыками.

Баталов прокомментировал и появившуюся ранее информацию о якобы сообщении от Ирины Усольцевой, которое она могла отправить Валентину Дегтереву. В нем якобы говорилось, что семью искать не нужно и она вернется.

Сын пропавших назвал эту историю недостоверной и заявил, что не понимает, почему мать стала бы писать подобное человеку, который не является членом семьи или близким знакомым.

«Зачем моей матери писать такие сообщения Дегтереву? Не мне, ни бабушке, ни кому-либо еще», — отметил Баталов, назвав эту версию очевидным фейком.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали 28 сентября 2025 года во время похода к горе Буратинка в Партизанском районе Красноярского края.

Семья отправилась на прогулку, после чего перестала выходить на связь. Масштабные поиски не дали результатов: следов Усольцевых обнаружить не удалось. По состоянию на июль 2026 года семья остается ненайденной. Следствие рассматривало разные версии произошедшего, включая несчастный случай и криминальный сценарий. Официально окончательная причина исчезновения не установлена.

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