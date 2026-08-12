Женщину, столкнувшую свою дочь с балкона в Сергиевом Посаде, взяли под арест

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 158 0

Подозреваемая ничего не помнит о произошедшем.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Женщину, столкнувшую свою трехлетнюю дочь с балкона в Сергиевом Посаде, отправили под арест. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Подозреваемую взяли под стражу до 10 октября. Сама фигурантка просила не отправлять ее в СИЗО, ссылаясь на самочувствие.

Инцидент произошел в ночь на 10 августа в многоквартирном доме на Московском шоссе. Соседка сперва обратила внимание на шум и детские крики, затем услышала какой-то грохот. После чего увидела под окнами дома лежащего ребенка. Девочка выжила после падения с десятого этажа, но получила травмы различной степени тяжести. Пострадавшую госпитализировали.

Мать ребенка незадолго до происшествия была замечена на лавочке в компании знакомых в состоянии алкогольного опьянения. Сама женщина подтверждает то, что была в этот вечер пьяна и признает свою вину. При этом заявляет, что ничего о самом инциденте не помнит.

Подозреваемая воспитывает еще одного ребенка, 2025 года рождения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Краснодарский краевой суд приговорил 37-летнюю жительницу Крымска Марию Савченко к 15 годам лишения свободы. Женщину признали виновной в убийстве своего пятилетнего сына. Она вытолкнула мальчика из окна квартиры на пятом этаже.

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