В Чите объявили режим ЧС из-за подтоплений после дождей

В Чите введен режим чрезвычайной ситуации в связи с масштабными подтоплениями. Об этом сообщила глава города Инна Щеглова.

«Принято решение о введении режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» на территории городского округа «Город Чита», — написала она в мессенджере МАКС.

Сейчас все городские службы брошены на ликвидацию последствий непогоды. Коммунальщики ведут откачку воды с подтопленных дорог, ищут площадки для дополнительной отсыпки наиболее проблемных участков и чистят ливневые колодцы. Ситуация остается напряженной, но контролируемой.

Жителям, чье имущество пострадало от стихии, полагается единовременная материальная помощь в размере 15 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Смоленск обрушился мощный ливень и шквалистый ветер. В результате падения дерева в парке «Соловьиная роща» погиб ребенок. Лопатинском саду погибла женщина. Власти настоятельно рекомендовали оставаться дома и не выходить на улицу, пока бушевала стихия.

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