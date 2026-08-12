Больше половины россиян против удаления российских приложений для смартфонов

Почти 97% владельцев смартфонов в России в той или иной степени знают об удалении российских приложений из зарубежных магазинов приложений. Такие данные приводит аналитический центр ВЦИОМ.

Согласно исследованию, 56% опрошенных считают действия иностранных компаний по удалению приложений некорректными. При этом сильнее последствия ограничений ощущают владельцы устройств Apple.

Среди пользователей iPhone 69% заявили, что лично столкнулись с ограничениями. Для сравнения, среди владельцев смартфонов на Android этот показатель составил 37%. Кроме того, 56% пользователей Apple выразили обеспокоенность ситуацией, тогда как среди пользователей Android таких оказалось 29%.

Более половины владельцев iPhone — 52% — отметили, что пользоваться смартфоном стало менее удобно. Среди пользователей Android с таким мнением согласились 25%.

Основными проблемами для владельцев iPhone стали прекращение получения уведомлений — с этим столкнулись 64% респондентов, отсутствие обновлений приложений — 46%, а также невозможность скачать необходимые программы — 42%.

ВЦИОМ отмечает, что ограничения могут повлиять на дальнейшее восприятие экосистемы Apple в России. Так, 50% пользователей смартфонов заявили о недоверии к компании, а 51% сообщили, что не стали бы рассматривать iPhone при следующей покупке. Еще 45% считают, что подобные ограничения могут подтолкнуть россиян к переходу на устройства с Android.

Исследователи пришли к выводу, что проблемы с доступностью приложений и сервисов формируют негативный пользовательский опыт, который может отразиться на отношении к бренду и будущих покупательских решениях.

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