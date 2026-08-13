У жерла Вулкана: на Сицилии туристы собираются у подножия Этны

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Из-за облака пепла в аэропорту Сицилии отменили сотни рейсов.

Фото, видео: Reuters/Giuseppe Di Stefano/Etna Walk; 5-tv.ru

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На Сицилии туристы собираются у подножия Этны, чтобы увидеть извержение одного из самых активных вулканов Европы.

Сейчас огнедышащая гора выбрасывает раскаленную лаву.

Пепельный шлейф распространился далеко за пределы региона. Из-за облака пепла в местном аэропорту отменили сотни рейсов. Несмотря на это, количество экстремалов со всего мира только увеличивается.

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