У жерла Вулкана: на Сицилии туристы собираются у подножия Этны

На Сицилии туристы собираются у подножия Этны, чтобы увидеть извержение одного из самых активных вулканов Европы.

Сейчас огнедышащая гора выбрасывает раскаленную лаву.

Пепельный шлейф распространился далеко за пределы региона. Из-за облака пепла в местном аэропорту отменили сотни рейсов. Несмотря на это, количество экстремалов со всего мира только увеличивается.

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