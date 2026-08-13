В небе над Землей за одну ночь можно было наблюдать затмение, звездопад и парад планет

Уникальное космическое трио! Редкие явления можно было наблюдать в небе минувшей ночью — солнечное затмение, звездопад и парад планет. Сатурн, Марс, Юпитер, Меркурий, Уран и Нептун выстроились в одну линию.

Однако самым зрелищным стал метеорный поток Персеиды. Это фрагменты кометы. Ее хвост раз в год пересекается с орбитой Земли. Частицы льда и пыли, из которых он состоит, эффектно сгорают в атмосфере. Астротуристы со всей России приехали в Крым, чтобы загадывать желания. Этим летом особенно повезло — такие условия для наблюдения бывают раз в 30–40 лет.

«Луна на небе не видна, Луна не засвечивает ночное небо, условия для наблюдения Персеид совершенно потрясающие. Не нужны никакие оптические приборы, привлечение крупных обсерваторий, телескопов или еще что-то такое. Это примерно 100–120 метеоров в час, иногда они идут такими сгустками, пачками», — сказал научный сотрудник Крымской обсерватории Сергей Назаров.

«Я уже увидел пять раз летящий метеор, и это прекрасно. Каждый раз загадываю желания, надеюсь — сбудутся», — поделился житель Севастополя Денис Оболенский.

Завораживающим стало и солнечное затмение. В России лучше всего его было видно в Петербурге, Петрозаводске, Пскове, Мурманске и Архангельске, а также в Калининграде и Зеленоградске. Луна почти полностью закрыла солнечный диск.

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