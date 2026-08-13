Огненное мясо и ледяной гаспачо: чем накормят на фестивале «Балтика: Волны Вкуса»

На фестиваль «Балтика: Волны Вкуса» приглашают гурманов

Звездные гости готовятся выступить на грандиозном фестивале «Балтика: Волны вкуса» под Петербургом. Главное гастрономическое событие этого лета стартует на автодроме «Игора Драйв» уже через десять дней. Организаторы ждут более 30 тысяч гостей. Поэтому и программа будет насыщенная: десятки мастер-классов, велозаезд, музыка на любой вкус и, конечно, тонны угощений от знаменитых шеф-поваров. Какие блюда станут изюминкой фестивального меню, расскажет корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Сибас из коптильни, колбасы из фермерского мяса на швенкере, ледяной гаспачо, альтернативные стейки.

«Сочные, с солью и дробленым перцем. Все эти вкусности я буду для вас готовить на „Игора Драйв“ 22 и 23 августа. Приходите, не пожалеете!» — говорит бренд-шеф гастрономической зоны фестиваля «Балтика: Волны Вкуса» Алексей Каневский.

Два именитых шеф-повара, Алексей Каневский и Алексей Буров, разработали для гостей фестиваля «Балтика: Волны Вкуса» поистине огненное меню! За два дня накормить планируют больше 30 тысяч гурманов.

Одно из главных блюд — брискет. Говяжья грудинка с морской солью и дробленым перцем томится на березовых дровах от 12 до 18 часов. А готовить все это будут на оборудовании, которое изобрели сами. Например, шестиметровом мангале — едва ли где найдется больше. Или специальной карусели!

«Это как колесо обозрения, где одновременно готовятся шесть крупных ягнят. Он постоянно вращается на определенной такой правильной скорости. Снизу очаг с открытым огнем, и таких ягнят на фестивале мы будем готовить не один десяток», — обещает Алексей Каневский.

Мясо, рыба, свежие овощи и даже фрукты — все это идеально подходит к пенному. О принципах сочетания блюд с разными сортами расскажут на фестивале. И вкусной будет не только еда!

«Мы под вкусом здесь берем не только гастрономию, мы берем и вкус к музыке, вкус к стилю, вкус к жизни», — говорит организатор фестиваля «Балтика: Волны Вкуса» Дмитрий Левицкий.

Пять разных направлений — как волны Балтики — сольются в одно море удовольствий. На крупнейшем и самом современном автодроме Европы «Игора Драйв» развернутся две сцены, фудкорты, прилавки с фермерскими продуктами, а еще подиум, модные корнеры и несколько спортивных площадок.

«Мы задействуем зону вокруг медиасферы, зону главной трибуны, мы более активно задействуем и саму трассу — на ней будет ряд активностей», — рассказал генеральный директор автодрома «Игора Драйв» Алексей Титов.

И это — новый подход к культуре потребления пенного на свежем воздухе, дружной компанией, под живую музыку. В программе, например, велозаезд по трассе автодрома, фестиваль воздушных змеев, «Пивная миля» — с «Балтикой» безалкогольной!

«Фестиваль нужен для того, чтобы привносить изменения в культуру потребления пива внутри людей, внутри общества», — говорит генеральный директор пивоваренной компании «Балтика» Дмитрий Визир.

Компанию гостям составят топовые стилисты, блогеры, спортсмены и, конечно, звезды: Billy's Band, GAYAZOV$ BROTHER$, симфонический оркестр CAGMO с программой «Хор русского рока», Bearwolf, Feduk, Женя Любич.

Праздник живого огня и загородного веселья «Балтика: Волны Вкуса», куда можно и нужно всей семьей, состоится уже в следующие выходные, на автодроме «Игора Драйв».

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