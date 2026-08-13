Стала известна минимальная выплата за больничный в сентябре 2026

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 39 0

Размер компенсации стал больше, чем в 2025 году.

Сколько будут платить за больничный в сентябре 2026

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Минимальная выплата за больничный в сентябре 2026 года составит 903,10 рубля

Минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в России в сентябре 2026 года за один день — 903,10 рубля. Об этом сообщила Газета.ру со ссылкой на кандидата экономических наук, доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина.

Деньги за больничный рассчитываются исходя из отношения минимального размера оплаты труда к числу календарных дней в соответствующем месяце, объяснил Балынин.

Кроме того, выплата в 2026 году на 155 рублей больше, чем в 2025 году. В сентябре 2025 года минимум компенсации за сентябрь составлял 748 рублей в день. Это связано с увеличением в 2026 году МРОТа с 22440 рублей до 27093 рублей, пояснил эксперт.

Также Балынин напомнил, что первые три дня больничного оплачивает работодатель, а следующие — Социальный фонд России. Кроме того, пособие по временной нетрудоспособности облагается налогом на доходы физических лиц.

Ранее 5-tv.ru писал, что самозанятые могут получать оплачиваемые больничные с 1 августа 2026 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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