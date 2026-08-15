Экс-королеву красоты и пять россиянок спасли из рабства на Филиппинах

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 44 0

Правоохранители провели операцию в городе Макати и задержали подозреваемого.

Как россиянок спасли из рабства на Филиппинах

Фото: www.globallookpress.com/Rouelle Umali/XinHua

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Бывшую королеву красоты и пять россиянок спасли из сети торговли людьми на Филиппинах. Об этом 14 августа сообщил портал Cebu Daily News.

По данным издания, операция правоохранителей прошла ранним утром. В результате удалось освободить шесть женщин и задержать мужчину, которого подозревают в причастности к организации преступной схемы.

Предполагаемые жертвы могли использоваться для коммерческой сексуальной эксплуатации под видом работы в сфере моделинга и PR. В числе пострадавших оказались женщины, ранее участвовавшие в конкурсах красоты, а также художницы и модели.

Подозреваемого задержали после того, как он получил деньги от сотрудника правоохранительных органов, работавшего под прикрытием.

Сейчас освобожденные женщины находятся под защитой властей в городе Макати.

Ранее сообщалось, что 19-летняя россиянка самостоятельно переплыла реку Сай, разделяющую Таиланд и Мьянму, чтобы сбежать из мошеннического кол-центра, где она оказалась в условиях трудовой эксплуатации.

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