Состояние пострадавшего в результате атаки ВСУ в Шатуре мальчика стабилизировано

Состояние девятилетнего мальчика, пострадавшего при атаке беспилотника в Шатуре Московской области, удалось стабилизировать. Об этом 15 августа сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, ребенка с тяжелыми травмами лица, плеча и предплечья экстренно доставили в Шатурскую больницу. Сейчас угрозы для его жизни нет.

«Мальчика уже транспортируют в Детский клинический центр имени Рошаля, где ему окажут дальнейшую специализированную помощь», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на Московскую область.

Губернатор региона Андрей Воробьев сообщил об уничтожении и подавлении восьми БПЛА над территориями нескольких городских округов, включая Домодедово, Одинцово, Раменское, Чехов, Шатуру и Воскресенск.

В результате падения беспилотника на частный дом в Шатуре пострадали 55-летняя женщина и девятилетний ребенок. Мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии, женщине оказали помощь из-за травмы головы. На местах работают оперативные службы.

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