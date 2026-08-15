Ульянов высмеял планы Трампа объявить Ормузский пролив американским

Дипломат Ульянов назвал шуткой идею Трампа сделать Ормузский пролив американским

Заявление президента США Дональда Трампа о намерении объявить Ормузский пролив американской территорией похоже на шутку. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсетях.

«Президент США объявил о намерении провозгласить Ормузский пролив американской территорией. Это была шутка?» — написал дипломат.

Ульянов также усомнился в позиции Вашингтона относительно свободы судоходства через пролив. По его мнению, ситуация с проходом судов была нарушена после действий США против Ирана. Он также заявил, что США пытаются устранить последствия стратегической ошибки за счет продолжения конфликта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп заявил о планах объявить Ормузский пролив территорией США после завершения конфликта с Ираном. Американский лидер также утверждал, что Вашингтон контролирует ситуацию в проливе и фактически блокирует проход судов.

По словам Трампа, ни один корабль не может пройти через Ормузский пролив без согласия американской стороны. Он также заявил, что Иран несет из-за этого многомиллионные убытки.

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