Ульянов высмеял планы Трампа объявить Ормузский пролив американским

Он также обратил внимание на противоречие между заявлениями США и их действиями.
Фото: Reuters/Stringer
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Дипломат Ульянов назвал шуткой идею Трампа сделать Ормузский пролив американским
Заявление президента США Дональда Трампа о намерении объявить Ормузский пролив американской территорией похоже на шутку. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсетях.
«Президент США объявил о намерении провозгласить Ормузский пролив американской территорией. Это была шутка?» — написал дипломат.
Ульянов также усомнился в позиции Вашингтона относительно свободы судоходства через пролив. По его мнению, ситуация с проходом судов была нарушена после действий США против Ирана. Он также заявил, что США пытаются устранить последствия стратегической ошибки за счет продолжения конфликта.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп заявил о планах объявить Ормузский пролив территорией США после завершения конфликта с Ираном. Американский лидер также утверждал, что Вашингтон контролирует ситуацию в проливе и фактически блокирует проход судов.
По словам Трампа, ни один корабль не может пройти через Ормузский пролив без согласия американской стороны. Он также заявил, что Иран несет из-за этого многомиллионные убытки.
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