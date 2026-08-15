Ягодный щит: чем полезна клубника для глаз и как она защищает зрение

Клубника помогает поддерживать здоровье глаз благодаря антиоксидантам

Клубника — одна из самых долгожданных и любимых сезонных ягод. Однако за аппетитным внешним видом скрывается настоящая аптечка из витаминов, минералов и антиоксидантов, необходимых для слаженной работы всего организма и, в частности, для поддержки органов зрения.

Конечно, ни одна ягода не способна чудесным образом вылечить близорукость или заменить визит к офтальмологу. Но регулярное присутствие клубники в меню помогает создать мощный защитный барьер для глаз.

О том, как именно сезонная ягода помогает органам зрения, что такое окислительный стресс и как правильно выжать максимум пользы из клубничного сезона, — в материале 5-tv.ru.

Антиоксидантный детокс

Главная ценность этой ягоды кроется в ее богатом составе. Клубника буквально заряжена витамином C и особыми растительными соединениями — полифенолами, которые являются сильными природными антиоксидантами.

Каждый день в нашем теле образуются так называемые свободные радикалы — нестабильные молекулы, вредящие клеткам. Когда их становится слишком много, запускается процесс, известный как окислительный стресс. Простыми словами, это постепенный износ и преждевременное старение тканей организма, от которого сильно страдают и чувствительные клетки сетчатки глаз.

Антиоксиданты из клубники работают как естественный нейтрализатор: они связывают агрессивные молекулы и не дают им разрушать здоровые клетки.

Сосудистый каркас

Органы зрения пронизаны огромным количеством микроскопических капилляров, через которые ткани получают кислород и питание. Витамин C, которым так богата клубника, участвует в синтезе коллагена и помогает поддерживать прочность и эластичность этих тончайших сосудов.

При этом эксперты подчеркивают, что для глаз важен баланс. Клубника прекрасно дополняет рацион, но работает еще лучше в компании других полезных продуктов — овощей, зелени, полезных жиров и белка.

Приятные бонусы для здоровья

Помимо поддержки глаз, клубника приносит огромную пользу пищеварению благодаря содержанию натуральной клетчатки. Она помогает кишечнику работать как часы и мягко очищает организм.

Кроме того, ягода на 90% состоит из воды, поэтому отлично помогает поддерживать водный баланс в жаркие летние дни. А низкая калорийность делает ее идеальным перекусом для тех, кто следит за фигурой.

Ранее 5-tv.ru писал, что мытье овощей, фруктов и зелени помогает защититься от пищевых отравлений. Продукты советуют промывать прохладной водой без мыла, а зелень — не замачивать в раковине.

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