Токсичные водоросли атаковали балтийское побережье Германии

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 11 0

Из-за массового обнаружения опасных веществ в ряде регионов запретили купание.

Токсичные водоросли у побережья Германии — что произошло

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

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Аномальная жара спровоцировала масштабное распространение токсичных сине-зеленых водорослей на популярных курортах Балтийского моря и озерах в северной части Германии. Об этом сообщает информационное агентство DPA.

«Сине-зеленые водоросли распространились в Балтийском море, а также во многих озерах Мекленбурга-Передней Померании и Шлезвиг-Гольштейна. Спутниковые снимки показывают обширные скопления этих водорослей у побережья между Ростоком и Хиддензее, они простираются по всей территории внутреннего моря вплоть до датского побережья», — пишет издание.

Авторы отмечают, что в ряде регионов страны уже введены ограничения. Так, власти федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн полностью запретили купаться в нескольких озерах, а также предупредили о рисках на пляжах Балтийского моря.

Минздрав земли Мекленбург-Передняя Померания, в свою очередь, посоветовал местным жителям и туристам опасаться зон с видимыми скоплениями водорослей, выделяющих токсины. В ведомстве добавили, что контакт с растениями может вызвать аллергию, раздражение кожи и слизистых оболочек, а случайное заглатывание воды — тошноту и рвоту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сильная засуха в Германии привела к сильному обмелению реки Эльба, в результате чего из воды показались «камни голода», сигнализировавшие в прошлом о серьезной засухе, которая грозила неурожаем и нехваткой еды.

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