Собянин: Новый корпус школы № 1517 откроется 1 сентября

В образовательном учреждении будут учиться ребята 10-х и 11-х классов.
Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin
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В Москве 1 сентября откроют новый корпус школы № 1517 на улице Генерала Глаголева в районе Хорошево-Мневники. В четырехэтажном здании площадью более 7,5 тысячи квадратных метров будут учиться ребята из 10-х и 11-х классов, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в личном канале в мессенджере МАКС.
Одним из основных направлений станет естественно-научный профиль. В кабинетах и лабораториях установили оборудование для 3D-моделирования, программирования, робототехники и работы с беспилотными летательными аппаратами. В ИТ-полигоне школьники также смогут изучать аддитивные технологии.
В новом здании запустят пять городских образовательных проектов: инженерный, ИТ-, медиа-, медицинский и предпринимательский классы.
«Для занятий физкультурой обустроили удобный спортзал с раздевалками, санузлами и душевыми и современное спортивное ядро на прилегающей территории», — рассказал Сергей Собянин.
Кроме того, в расписании дополнительного образования будут театральная студия и занятия по математике, литературе, русскому языку, обществознанию, праву и английскому языку.
С 2011 года в Москве построили 737 объектов образования. В 2026 году в городе планируют открыть еще 60 школ и детских садов.
Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в столице стартовало строительство ледового центра в районе Коммунарка.
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