Притягивает молнию? Можно ли пользоваться смартфоном во время грозы

Буряков: телефон не притягивает молнию, но зарядка от сети может быть опасна

Смартфоны не притягивают молнию, но зарядка от сети может быть опасна. Об этом в беседе с Газета.ру рассказал заведующий лабораторией терагерцевой спинтроники Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) Арсений Буряков.

По словам эксперта, во время грозы разговор по телефону внутри здания безвреден, так как современные мобильные устройства обладают небольшим количеством металла и маломощным радиосигнальным излучением. Именно это не дает им стать «целью» разряда.

При этом в то же время существует другая опасность — скачки напряжения в электросетях. С учетом этого пользоваться зарядкой во время грозы не стоит. Если молния ударит в провода, то возникнут мощные импульсы, которые мгновенно распространятся по всей линии. Они могут даже проникнуть в дом через розетки.

Арсений Буряков добавил, что если в этот момент смартфон будет находиться на зарядке, то он сгорит. Как раз именно поэтому многие эксперты рекомендуют россиянам во время грозы отключать всю технику от электричества. Это правило распространяется и на компьютеры, и на телевизоры.

Также физик предупредил, что во время непогоды пользоваться стационарным проводным телефоном нельзя, поскольку импульс может по кабелю попасть в трубку и привести к микротравме.

Пребывание вне укрытия во время грозы опасно независимо от телефона. Разговор по мобильному во время непогоды не притягивает молнию, однако мешает поиску безопасного места, заключил собеседник издания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что молния ударила в группу туристов в Красноярском крае во время похода. Один из них получил тяжелые ранения.

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