Армия России уничтожила логистический центр «Новой Почты» на окраине Одессы

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Срочная новость 58 0

Российские военные продолжают наносить удары по объектам инфраструктуры противника.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) при помощи беспилотников «Герань-4» уничтожили логистический центр «Новой Почты» на окраине Одессы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В министерстве также отметили, что удары были нанесены и по другим объектам ВСУ. Так, кроме логистического центра на окраине Одессы, российские военные уничтожили склад БПЛА противника в Дмитровке Днепропетровской области.

Еще беспилотники типа «Герань-4» нанесли удары по временной дислокации подразделений киевских боевиков в Доброполье. Объективным контролем зафиксировано успешное уничтожение всех целей. Соответствующие кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

В Минобороны РФ добавили, что «Герань-4» оснащены технологией машинного зрения для распознавания, визуального захвата, сопровождения и наведения на цель, что облегчает работу оператора. А бортовая аппаратура беспилотников нового типа способна передавать изображение через дроны-ретрансляторы для корректировки полета и выбора цели.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, как российские удары разрушают военную промышленность Украины. Наши бойцы продолжают наносить удары по объектам, которые в своих целях используют боевики киевского режима.

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