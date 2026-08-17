Умер отец хореографа Евгения Папунаишвили

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 2 458 0

Всего за несколько дней до трагедии родители артиста отмечали годовщину свадьбы. Они были вместе более 50 лет.

Умер отец хореографа Евгения Папунаишвили

Фото: Instagram*/e_papunaishvili

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Умер отец хореографа Евгения Папунаишвили — Роберт Папунаишвили. Об этом сообщил сам артист на своей странице в социальной сети.

«Сегодня ушел из жизни мой папа. Не могу до конца в это поверить, хочется кричать от боли. Кто был знаком с моим папой, никогда не забудут его доброту, силу, чувство юмора и, конечно, невероятное гостеприимство», — написал танцор.

Он также отметил, что его отец «безумно любил» свою супругу. И всего за несколько дней до того, как сердце мужчины остановилось, родители артиста отмечали годовщину свадьбы. Они, по словам хореографа, были вместе более 50 лет.

Также с большой любовью Папунаишвили-старший относился к детям и внукам. Танцор вспомнил, как отец забирал его из детского сада и покупал виноградный сок, как на завтрак готовил бутерброды, как переживал о перипетиях в личной жизни сына и что не пропускал ни одной программы с участием хореографа.

«Папа, мне до слез жаль, что в последнее время я редко тебе говорил, как я тебя люблю! <…> Я многое никогда не забуду. Очень люблю тебя, папуля», — признался артист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер отец футболиста Лионеля Месси — Хорхе Месси. Ему было 69 лет. Что стало причиной смерти, не уточняется, но известно, что родитель спортсмена долгое время тяжело болел.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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