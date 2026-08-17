Готовит много сюрпризов? Какой будет предстоящая зима в России

URA.RU: предстоящая зима в России может оказаться снежной и нестабильной

Предстоящая зима может оказаться самой непредсказуемой. Морозы будут сменяться оттепелями, а в Центральной России возможны ледяные дожди и похолодания до минус 25 градусов. Об этом сообщило издание URA.RU со ссылкой на предварительные прогнозы синоптиков.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, предстоящий сезон готовит для россиян множество сюрпризов. Зима обещает быть очень снежной, однако назвать ее классической нельзя, так как оттепели и морозы будут непрерывно сменять друг друга.

В Центральной части России, в том числе в Москве, зима будет относительно теплой. А устойчивый снежный покров образуется позднее обычного. В декабре в столичном регионе и в соседних городах ожидается около минус пяти градусов. Согласно предварительным расчетам, снежная зима может установиться лишь ближе к Новому году.

При этом начало декабря может сопровождаться атлантическими циклонами с мокрым снегом, дождями и туманами. Днем температура воздуха будет колебаться между минусовыми и плюсовыми значениями. Синоптики уверены, что во второй половине декабря погода резко изменится — снегопады станут интенсивнее.

По словам синоптиков, предстоящей зимой Сибирь накроют морозы до минус 35 градусов. Более мягкая погода окажется на юге России. Там температура воздуха будет варьироваться от плюс пяти до плюс десяти градусов. В Краснодаре выпавший снег будет быстро таять.

При этом метеорологи подчеркивают: это предварительный анализ, точную карту зимы пока представить невозможно.

Ранее в беседе с 5-tv.ru метеоролог Евгений Тишковец также рассказал, что зимой россиянам «мало не покажется».

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