«До скорой встречи»: группа «Звери» больше не будет выпускать песни

Рома Зверь объявил, что группа «Звери» не будет выпускать новые песни

Лидер группы «Звери» Роман Билык, выступающий под псевдонимом Рома Зверь, заявил, что коллектив больше не будет выпускать новые песни. Об этом музыкант сообщил со сцены во время концерта в «Лужниках».

«Дискография группы „Звери“ официально завершена», — сказал артист.

В начале июля Рома Зверь рассказал, что группа берет творческий отпуск. Выступление в «Лужниках» он назвал последним большим концертом коллектива на ближайшее время.

Группа «Звери» появилась в 2000 году. Ее основал Роман Билык. Коллектив быстро стал популярным и за годы существования получил множество музыкальных наград.

В 2005 году «Звери» получили премию MTV Россия. Позже группа стала лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards. Девять раз коллектив признавали лучшей рок-группой на музыкальной премии телеканала «МУЗ-ТВ».

За время карьеры «Звери» выпустили девять полноформатных альбомов и шесть мини-альбомов. Последней пластинкой стал концертный альбом «Лужники-2024».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народный артист СССР, советский и латвийский композитор Раймонд Паулс опроверг сообщения о завершении концертной деятельности. Музыкант уточнил, что лишь временно приостановил выступления из-за необходимости восстановить здоровье.

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