«Жертва системы»: в Норвегии высказались о допинговом деле Камилы Валиевой

Норвежский журналист Сальтведт назвал Валиеву «жертвой системы»

Норвежский журналист телерадиокомпании NRK Ян Петтер Сальтведт назвал российскую фигуристку Камилу Валиеву жертвой системы и людей, которые могли использовать ее ради спортивных результатов. Об этом сообщает портал Sport24.

«Я считаю Валиеву жертвой системы и людей, которые цинично использовали ее ради достижения успеха, приносившего выгоду в том числе им самим», — сказал Сальтведт.

При этом он выразил мнение, что Валиеву «наказали справедливо». Однако, по его словам, те, кто действительно должен был понести наказание, его избежали.

Ранее 5-tv.ru писал, что допинговый скандал вокруг фигуристки разгорелся во время Олимпиады 2022 года в Пекине. Валиева выступала в составе российской сборной. Однако в ее пробе обнаружили запрещенный препарат.

Разбирательство продолжалось более двух лет, после чего Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года и аннулировал результаты, показанные с 25 декабря 2021 года. Отстранение спортсменки завершилось 25 декабря 2025 года.

Международный союз конькобежцев 7 августа 2026 года предоставил ей нейтральный статус для выступления на мировых турнирах.

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