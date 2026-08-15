Четыре отмененных гола и один пенальти: ЦСКА дома одолел «Факел»

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 23 0

Команда из Воронежа продолжает находиться на дне турнирной таблицы.

Матч РПЛ между ЦСКА и Факелом — судья отменил четыре гола

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

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ЦСКА в Москве одержал победу над воронежским «Факелом» со счетом 1:0

Московский ЦСКА в матче четвертого тура Российской премьер-лиги одержал победу над воронежским «Факелом» со счетом 1:0. Встреча между командами прошла на стадионе «ВЭБ Арена».

Единственный гол в этой игре был забит с пенальти — на 71-й минуте точный удар выполнил полузащитник «армейцев» Иван Обляков.

При этом на 17-й минуте встречи «красно-синие» уже поражали ворота соперника, однако главный судья Инал Танашев отменил гол нападающего Тамерлана Мусаева. Воронежцы в свою очередь трижды отправляли мяч в сетку, но во всех случаях арбитр отменил голы из-за офсайда.

Благодаря этой победе подопечные Дмитрия Игдисамова набрали восемь очков и располагаются на втором месте в турнирной таблице. Кроме того, ЦСКА продолжает беспроигрышную серию в РПЛ — на счету клуба из Москвы две победы и две ничьи.

«Факел» после четырех сыгранных матчей пока идет без побед — три поражения и одна ничья. Команда из Воронежа с одним очком замыкает турнирную таблицу.

Следующую игру «армейцы» проведут 22 августа — в родных стенах им предстоит сразиться против столичного «Локомотива», который, как и «Факел», пока не выиграл ни одного матча в РПЛ. Воронежцы в этот день проведут встречу против «Оренбурга».

Ранее 5-tv.ru писал о матчах, которые пройдут в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги. Главным противостоянием станет игра в Санкт-Петербурге, где местный «Зенит» примет московское «Динамо».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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