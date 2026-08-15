Российские силы ПВО сбили 180 украинских беспилотников за день
Дроны ликвидировали сразу над несколькими регионами страны и акваторией Черного моря.
Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Российские силы ПВО за день перехватили и уничтожили 180 украинских беспилотников над несколькими регионами РФ и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны России в мессенджере МАКС.
«В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 180 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
По данным Минобороны, беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областями. Также средства ПВО работали над территорией Крыма и акваторией Черного моря.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Для атак Киев использует беспилотники и ракеты.
Ранее 5-tv.ru писал, что с 8 по 15 августа в сторону Московского региона были запущены 1743 беспилотника. Большую часть из них удалось нейтрализовать силами ПВО на дальних подступах к столице.
При этом в ночь на 15 августа сбили 15 дронов, которые направлялись в сторону Москвы.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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