Четвертый тур РПЛ-2026/27: злые «Зенит» и «Динамо» сыграют в Петербурге

«Зенит» и московское «Динамо» сыграют в центральном матче третьего тура РПЛ

Четвертый тур Российской премьер-лиги сезона-2026/27 станет очередной проверкой для команд после стартового отрезка чемпионата. Лидеры постараются сохранить свои позиции, а клубы, которые неудачно начали сезон, получат возможность исправить положение.

Главной вывеской тура станет встреча в Санкт-Петербурге, где «Зенит» примет московское «Динамо». Петербуржцы подходят к матчу после неожиданного поражения от дебютанта РПЛ, а «бело-голубые» постепенно набирают ход после сложного старта.

Также внимание болельщиков будет приковано к противостояниям «Балтики» и «Спартака», а также «Краснодара» и «Ахмата». Одним из главных вопросов тура станет, сможет ли единоличный лидер чемпионата продолжить победную серию.

«Зенит» — «Динамо»: чемпиону нужно реабилитироваться после сенсации

Центральный матч четвертого тура пройдет в Санкт-Петербурге. «Зенит» после трех сыгранных матчей оказался в непривычной ситуации: команда потеряла очки в домашней встрече с дебютантом РПЛ «Родиной», уступив со счетом 1:2.

Это поражение не позволило петербуржцам сохранить темп лидера. Сейчас «Зенит» отстает от «Краснодара» на три очка и лишь по дополнительным показателям опережает «Спартак» и «Балтику».

Теперь команде предстоит встретиться с одним из самых неудобных соперников последних лет. Московское «Динамо» регулярно создает проблемы петербуржцам и в прошлом сезоне выбило «Зенит» из Кубка России, победив в серии противостояния со счетом 3:1 и 0:1.

При этом начало сезона для «бело-голубых» складывалось непросто. После возвращения Сандро Шварца на пост главного тренера команда стартовала с ничьей с «Крыльями Советов» и поражения от «Балтики». Только в третьем туре «Динамо» смогло одержать первую победу, обыграв махачкалинский клуб со счетом 3:1.

Теперь московская команда занимает восьмое место с четырьмя очками и постарается вновь подтвердить статус неудобного соперника для «Зенита».

«Балтика» — «Спартак»: проверка «красно-белых» после первого поражения

Еще одним центральным событием тура станет матч в Калининграде. «Спартак» отправится в гости к «Балтике» после первого поражения в сезоне от «Краснодара».

Красно-белые уверенно начали чемпионат: сначала команда разгромила «Родину» со счетом 3:0, затем в тяжелом матче обыграла «Ахмат», забив решающий мяч в концовке. Однако встреча с прямым конкурентом за высокие места завершилась неудачно — «Спартак» уступил «Краснодару» 1:2.

Теперь команде предстоит непростой выезд к одному из самых неудобных соперников последних сезонов.

«Балтика» стала одним из главных открытий прошлого чемпионата. После выхода в РПЛ команда сразу включилась в борьбу за высокие позиции и завершила сезон на шестом месте — лучшем результате в истории клуба.

Новый чемпионат калининградцы начали уверенно. После поражения от ЦСКА команда победила московское «Динамо» и «Крылья Советов», набрав шесть очков.

Дополнительная интрига встречи заключается в статистике личных противостояний: в прошлом сезоне «Балтика» дважды обыграла «Спартак» — 3:0 в Москве и 1:0 дома.

«Краснодар» — «Ахмат»: лидер проверит статус единственной команды без потерь

После трех туров «Краснодар» остается единственной командой РПЛ, которая не потеряла ни одного очка.

«Быки» начали чемпионат с победы над «Рубином» со счетом 3:1, затем дома переиграли «Факел» в результативном матче — 3:2, а главным успехом стала выездная победа над «Спартаком» — 2:1.

При этом команда продолжает справляться с кадровыми проблемами. В начале сезона «Краснодар» не мог рассчитывать на основного нападающего Джона Кордобу и его замену Хуана Боссели.

Сейчас оба форварда уже тренируются в общей группе, однако сроки их возвращения на поле остаются неизвестными. В атаке большую роль играет Дмитрий Воробьев, а после ухода Эдуарда Сперцяна в другой чемпионат все больше ответственности получает полузащитник Никита Кривцов.

Соперником лидера станет «Ахмат», который пока не одержал ни одной победы, но остается сложным противником. Грозненцы сыграли вничью с «Локомотивом», уступили «Спартаку» и не смогли обыграть «Факел».

Команда Станислава Черчесова набрала два очка и постарается остановить победную серию «Краснодара».

«Локомотив», ЦСКА и другие: кому нужны очки в четвертом туре

Помимо главных матчей тура, болельщиков ждут еще несколько важных встреч.

«Локомотив», который набрал только одно очко на старте чемпионата, отправится в гости к «Оренбургу». Железнодорожникам необходимо исправлять положение после не самого удачного начала сезона.

ЦСКА примет «Факел» и постарается продолжить борьбу за верхние позиции. Армейцы начали чемпионат стабильнее многих конкурентов и подходят к встрече с четырьмя очками.

«Родина», которая стала главным сюрпризом прошлого тура после победы над «Зенитом», сыграет с «Акроном». Для дебютанта РПЛ это возможность подтвердить, что успех в Санкт-Петербурге не был случайностью.

«Ростов» встретится с «Рубином». Обе команды находятся в середине таблицы и рассчитывают улучшить свое положение.

«Крылья Советов» примут махачкалинское «Динамо». Самарцы пока идут без поражений, но имеют только три ничьи, тогда как гости пытаются закрепиться после успешного старта.

Расписание матчей третьего тура РПЛ-2026/27:

14 августа, пятница:

17:00 — «Оренбург» — «Локомотив» (Москва);

15 августа, суббота:

14:00 — «Родина» (Москва) — «Акрон» (Тольятти);

16:15 — ЦСКА — «Факел» (Воронеж);

18:30 — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Рубин» (Казань);

20:45 — «Краснодар» — «Ахмат» (Грозный);

16 августа, воскресенье:

14:30 — «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва);

17:00 — «Крылья Советов» (Самара) — «Динамо» (Махачкала);

19:30 — «Балтика» (Калининград) — «Спартак» (Москва).

Фото: premierliga.ru

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