Третий тур РПЛ-2026/27: «Спартак» купил Даку и принимает «Краснодар»

«Спартак» купил у «Рубина» нападающего Даку и сыграет с «Краснодаром»

Третий тур Российской премьер-лиги сезона-2026/27 станет первым этапом чемпионата, когда команды начнут показывать более четкие очертания своей формы. После двух стартовых матчей клубы уже успели оценить свои сильные и слабые стороны, а тренерские штабы получили материал для первых серьезных корректировок.

Главное внимание в туре будет приковано к встрече «Спартака» и «Краснодара». Обе команды уверенно начали сезон и пока идут без поражений. Кроме того, болельщиков ждут сразу несколько матчей с участием команд, претендующих на высокие места, а также встречи клубов, которым необходимо исправлять неудачный старт.

«Спартак» — «Краснодар»: битва лидеров

Центральным матчем третьего тура станет противостояние «Спартака» и «Краснодара» в Москве. Обе команды выиграли два стартовых матча и на двоих забили 11 голов, что делает встречу одной из самых ожидаемых в начале сезона.

«Красно-белые» постараются сохранить стопроцентный результат на домашнем поле. Команда уже продемонстрировала высокую результативность, а «быки» после первых туров подтвердили статус одного из самых опасных атакующих коллективов чемпионата.

При этом оборонительный сценарий вряд ли устроит кого-то из соперников. «Спартак» традиционно активно начинает домашние матчи и старается сразу навязывать высокий темп. «Краснодар» же способен использовать свободные зоны и проводить быстрые атаки.

Дополнительный интерес к встрече добавляет трансферная активность «Спартака». Московский клуб подписал нападающего Мирлинда Даку, который ранее выступал за «Рубин». В прошлом сезоне форвард забил за казанцев 10 голов, а в нынешнем чемпионате уже успел отличиться дважды.

ЦСКА — «Ростов»: проверка стабильности армейцев

ЦСКА подходит к третьему туру с четырьмя очками. Московская команда начала сезон с победы над «Балтикой» со счетом 2:1, а затем сыграла вничью с «Крыльями Советов» — 1:1.

«Ростов» после неудачи в матче с «Оренбургом» смог реабилитироваться, победив «Родину» со счетом 4:2. Однако команда продолжает позволять соперникам создавать опасные моменты у своих ворот.

В Москве ростовчанам придется столкнуться с более организованным соперником. ЦСКА уверенно действует при переходах из обороны в атаку и способен воспользоваться ошибками гостей.

«Зенит» — «Родина»: серьезное испытание для дебютанта

Петербургский «Зенит» подходит к матчу в отличном настроении. Команда разгромила «Акрон» и «Оренбург», забив в двух встречах восемь мячей и не пропустив ни одного. Для «Родины» старт в РПЛ оказался значительно сложнее. Дебютант чемпионата уступил «Спартаку» и «Ростову», пропустив семь голов за два матча.

Теперь московской команде предстоит один из самых сложных выездов сезона. «Зенит» на своем поле способен создавать постоянное давление, а соперникам приходится выдерживать высокий темп на протяжении всей встречи.

«Рубин» — «Оренбург»: на что способны казанцы без Даку

Казанский «Рубин» после поражения от «Краснодара» со счетом 1:3 смог взять три очка в матче с «Акроном» — 2:1. «Оренбург», напротив, начал сезон с победы над «Ростовом», но затем уступил «Зениту», пропустив три безответных мяча.

На своем поле «Рубин» выглядит более сбалансированной командой и способен контролировать большую часть встречи. При этом гости сохраняют опасность в быстрых атаках, хотя испытывают проблемы при длительной игре в обороне.

Матч станет первым для «Рубина» после ухода Мирлинда Даку в «Спартак».

«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала: хозяевам нужно включаться

Московское «Динамо» начало чемпионат не так, как ожидали болельщики. Команда набрала всего одно очко и забила только один мяч в двух матчах. Махачкалинское «Динамо», напротив, стало одним из самых заметных участников стартового отрезка. Команда выиграла обе встречи сезона с одинаковым счетом 2:1.

Однако в гостевом матче против более статусного соперника махачкалинцы, вероятно, будут действовать осторожнее и сделают ставку на плотную оборону. Для московского «Динамо» главной задачей станет улучшение игры в позиционной атаке и поиск свободных зон.

«Локомотив» — «Акрон»: шанс на первую победу

«Локомотив» также неудачно начал сезон. Железнодорожники набрали только одно очко, но в третьем туре получили возможность исправить ситуацию в домашнем матче. Их соперником станет «Акрон», который проиграл оба стартовых матча и пропустил семь голов. Команда пока испытывает серьезные проблемы при игре под длительным давлением.

При этом «Локомотив» сам допускал ошибки в начале сезона, поэтому хозяевам важно не только воспользоваться слабостями соперника, но и улучшить собственную игру.

«Факел» — «Ахмат»: в поисках своей игры

Обе команды пока не смогли выиграть в чемпионате. «Факел» проиграл два стартовых матча, но сумел забить и махачкалинскому «Динамо», и «Краснодару», причем в последней встрече отличился дважды.

«Ахмат» начал сезон с ничьей против «Локомотива», после чего уступил «Спартаку». В Воронеже грозненцам предстоит столкнуться с командой, которая рассчитывает использовать поддержку своих болельщиков и высокий уровень самоотдачи.

«Крылья Советов» — «Балтика»: встреча крепких середняков

Самарский клуб начал чемпионат с двух ничьих и пока пропустил только один мяч. При этом «Крыльям Советов» пока не хватает эффективности в атаке.

«Балтика» после поражения от ЦСКА смогла одержать победу над московским «Динамо» со счетом 2:1. Калининградская команда уверенно действует впереди и уже показала, что способна создавать проблемы более статусным соперникам.

Расписание матчей третьего тура РПЛ-2026/27:

8 августа, суббота:

15:30 — «Крылья Советов» (Самара) — «Балтика» (Калининград);

18:00 — «Локомотив» (Москва) — «Акрон» (Тольятти);

20:30 — ЦСКА — «Ростов» (Ростов-на-Дону);

9 августа, воскресенье:

14:30 — «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Махачкала);

17:00 — «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Родина» (Москва);

20:00 — «Спартак» (Москва) — «Краснодар»;

20:30 — «Рубин» (Казань) — «Оренбург»;

10 августа, понедельник:

19:30 — «Факел» (Воронеж) — «Ахмат» (Грозный).

Турнирое положение после двух туров:

1. «Зенит» (Санкт-Петербург) — 6 очков (2 победы — 0 ничьих — 0 поражений);

2. «Спартак» (Москва) — 6 (2-0-0);

3. «Краснодар» — 6 (2-0-0);

4. «Динамо» (Махачкала) — 6 (2-0-0);

5. ЦСКА — 4 (1-1-0);

6. «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 3 (1-0-1);

7. «Балтика» (Калининград) — 3 (1-0-1);

8. «Рубин» (Казань) — 3 (1-0-1);

9. «Оренбург» — 3 (1-0-1);

10. «Крылья Советов» (Самара) — 2 (0-2-0);

11. «Ахмат» (Грозный) — 1 (0-1-1);

12. «Локомотив» (Москва) — 1 (0-1-1);

13. «Динамо» (Москва) — 1 (0-1-1);

14. «Факел» (Воронеж) — 0 (0-0-2);

15. «Родина» (Москва) — 0 (0-0-2);

16. «Акрон» (Тольятти) — 0 (0-0-2).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.