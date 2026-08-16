«На колясочке вывозят на сцену»: мысли о пенсии довели Киркорова до слез

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 12 0

Поп-короля растрогал вопрос, который ему задала модель Валентина Алексеева.

Филипп Киркоров заплакал после мыслей о пенсии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Филипп Киркоров не сдержал слез, когда задумался о пенсии

Народный артист России Филипп Киркоров расплакался после того, как задумался о пенсии. Об этом сообщает портал Super.ru.

Такой случай с поп-королем отечественной эстрады произошел на вечеринке в честь дня рождения «Мисс БРИКС 2026» Валентины Алексеевой. Именинница спросила его о планах на завершение карьеры. Ее вопрос растрогал Киркорова.

«Я расплакался. Просто представил, как меня на колясочке вывозят на сцену», — сказал исполнитель.

При этом певец в беседе с моделью вспомнил 80-летнюю американскую певицу Шер. Он добавил, что солидный возраст никак не мешает артистке гастролировать с концертами и строить личную жизнь.

Также Филипп вспомнил своего 90-летнего кумира — британского певца Энгельберта Хампердинка. По словам Киркорова, артист тоже продолжает свою творческую карьеру, несмотря на возраст.

Ранее Киркоров заявил о планах открыть памятник своим родителям на Троекуровском кладбище в Москве. Торжественная церемония должна состояться 9 сентября — в день освобождения Болгарии от фашистов.

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