Установили VPN — потеряли все деньги: МВД раскрыло новую схему мошенников

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 46 0

Аферисты распространяют вредоносные программы.

Как мошенники обманывают россиян при помощи VPN

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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МВД России: мошенники обманывают россиян при помощи VPN

Кибермошенники начали похищать деньги у россиян через вредоносные программы, которые те устанавливают под видом VPN (Virtual Private Network, программа для обхода блокировок запрещенных ресурсов через прокси-сервера. — Прим. ред.). Соответствующая информация содержится в материалах МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.

«Так, аферисты рассылают „приложения VPN“, после установки которых они получают полный контроль над мобильным телефоном жертвы. Это позволяет им войти в банковское приложение и похитить средства», — гласит отчет правоохранительного ведомства.

В сложившейся ситуации МВД порекомендовало гражданам не устанавливать на свои устройства приложения из ненадежных источников.

Это не новая тенденция — в мае 2026 года 5-tv.ru писал, что мошенники открыли способ похищать банковские данные через поддельные бесплатные VPN. Такие программы незаметно перехватывают СМС-сообщения и пуш-уведомления, а также качают на смартфон вирусы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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