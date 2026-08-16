Аферисты распространяют вредоносные программы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
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МВД России: мошенники обманывают россиян при помощи VPN
Кибермошенники начали похищать деньги у россиян через вредоносные программы, которые те устанавливают под видом VPN (Virtual Private Network, программа для обхода блокировок запрещенных ресурсов через прокси-сервера. — Прим. ред.). Соответствующая информация содержится в материалах МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.
«Так, аферисты рассылают „приложения VPN“, после установки которых они получают полный контроль над мобильным телефоном жертвы. Это позволяет им войти в банковское приложение и похитить средства», — гласит отчет правоохранительного ведомства.
В сложившейся ситуации МВД порекомендовало гражданам не устанавливать на свои устройства приложения из ненадежных источников.
Это не новая тенденция — в мае 2026 года 5-tv.ru писал, что мошенники открыли способ похищать банковские данные через поддельные бесплатные VPN. Такие программы незаметно перехватывают СМС-сообщения и пуш-уведомления, а также качают на смартфон вирусы.
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