Ким Чен Ын в телеграмме Путину отметил роль РККА в освобождении Кореи

Генеральный секретарь Центрального комитета Трудовой партии КНДР Ким Чен Ын отметил в телеграмме президенту РФ Владимиру Путину высокую роль Красной Армии в освобождении Кореи от японских колониалистов. Соответствующую информацию опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Выражаю глубокую признательность за то, что вы прислали теплую поздравительную телеграмму по случаю 81-й годовщины освобождения Кореи… В священной истории освобождения Родины нашего народа… запечатлены яркие подвиги военнослужащих Красной Армии, которые доблестно сражались в священной борьбе против совместных врагов», — гласит текст телеграммы верховного лидера.

Также Ким Чен Ын отметил прочность отношений Москвы и Пхеньяна, создающую перспективы построения светлого будущего. Кроме того, он заявил, что гордится историей совместной борьбы России и КНДР с захватчиками.

«Еще раз выражаю твердую уверенность, что под вашим мудрым руководством братская армия и народ России будут защищать суверенитет, интересы безопасности и территориальную целостность страны», — добавил он.

Ранее 15 августа в поздравлении Ким Чен Ыну по случаю Дня освобождения Путин заявил о беспрецедентном уровне партнерства России и КНДР.

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