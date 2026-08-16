На Ярославском направлении произошел сбой в движении поездов

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 56 0

На путях по техническим причинам остановили пригородный состав.

Почему перекрыли движение поездов на станции Софрино

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На станции Софрино Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) с 06:25 до 7:51 16 августа было перекрыто движение поездов. Причиной стала техническая остановка пригородного состава в тупике. Об этом сообщили в Telegram-канале оператора столичных ж/д-путей.

«Сегодня в 06:25 на станции Софрино Ярославского направления МЖД по техническим причинам при заезде в тупик был остановлен пригородный поезд № 6102<…> МЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает меры для восстановления движения поездов в штатном режиме», — заявили в пресс-службе организации.

Движение поездов на станции Софрино было затруднено в обе стороны. Из-за задержки пригородные составы Ярославского направления следуют с отклонением от графика, предупредили в МЖД.

«Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и делает все необходимое для сокращения времени задержки поездов», — добавили в организации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что новая модель поезда «Иволга» выйдет на межрегиональные маршруты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+13° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
84.54
0.73 97.51
0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:16
Минобороны России сообщило о массированном ударе по Украине
9:01
На Ярославском направлении произошел сбой в движении поездов
8:44
«Люблю быть на высоте»: Волочкова залезла на пальму в микрокупальнике
8:28
Метеоролог рассказал, где в России в сентябре выпадет снег
8:08
«Единственный способ»: в Польше предложили избавиться от Зеленского
7:48
«Примем меры»: в РАН ответили, будет ли осенью введен масочный режим в России

Сейчас читают

Какие специалисты будут получать много денег через 5 лет
«На колясочке вывозят на сцену»: Киркоров расплакался, рассуждая о пенсии
«В ремонт больше не вписываюсь»: Бузова о покупке дачи
Луч света мощнее Солнца: зачем России гигантский СКИФ и как он изменит нашу жизнь

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео