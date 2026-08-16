Боец UFC Ислам Махачев победил ирландца Иэна Гэрри и установил новый рекорд

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев одержал верх над ирландцем Иэном Мачадо Гэрри на турнире UFC 330. Бой прошел в Филадельфии в США.

Таким образом, Махачев выполнил непрерывную череду побед в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и установил новый рекорд. Его победа была объявлена единогласным решением судей. Также Махачев защитил чемпионское звание в полусреднем весе.

Всего на счету россиянина 29 побед и одно поражение. Предыдущим рекордсменом по непрерывной череде победных поединков был бразилец Андерсон Силва.

В июле Россия впервые возглавила рейтинг сильнейших стран в лиге ММА. Махачев сыграл в этом достижении ключевую роль — вместе с соотечественником Петром Яном он удерживает ведущие позиции в элитном дивизионе UFC. Ислам занимает первое место, а Ян — третье. Новый рекорд Махачева лишь укрепил позиции РФ в этом виде спорта.

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