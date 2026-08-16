«Люблю быть на высоте»: Волочкова залезла на пальму в микрокупальнике

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 1 162 0

Очередное смелое фото балерины вновь вызвало противоречивую реакцию в соцсетях.

Анастасия Волочкова залезла на пальму в открытом купальнике

Фото: www.globallookpress.com/© Shatokhina Natalia

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Анастасия Волочкова залезла на пальму в микрокупальнике

Отдыхающая на Мальдивах балерина Анастасия Волочкова залезла на пальму в открытом микрокупальнике и выложила соответствующее фото на своем канале в Telegram.

«Люблю быть на высоте. Это по-волочковски», — подписала она эффектный кадр.

И поклонники, и хейтеры экс-примы успели подробно обсудить смелую фотографию. Некоторые комментаторы отметили, что Волочкова в свои уже почтенные годы продолжает «скакать то по мужикам, то по пальмам», и призвали ее «успокоиться».

Само собой, у балерины нашлись и верные защитники. Они призвали «не опошлять» обычное отпускное фото с пальмой.

Фото: Telegram/Анастасия Волочкова/volochkova_anastasiya

Кстати, добраться до Мальдив у Волочковой получилось не с первого раза. Ранее 5-tv.ru писал, что 10 августа она опоздала на рейс на одну-две минуты, из-за чего ей отказали в регистрации. Волочкова пыталась отстоять свои права, однако в итоге ей пришлось покупать новые билеты.

В этой ситуации у балерины также нашлись защитники — так, певец Прохор Шаляпин назвал произошедшее несправедливым, и подчеркнул, что экс-прима много трудилась и заслужила отдых.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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