Минобороны России сообщило о массированном ударе по Украине

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Андрей Черненко
Андрей Черненко Срочная новость 31 0

Атака затронула ключевые промышленные центры в Киеве, Полтавской и Днепропетровской областях, а также портовую инфраструктуру Одессы.

Удар по Украине сегодня 16 августа 2026 — последние новости

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

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Вооруженные Силы Российской Федерации осуществили массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками большой дальности по объектам военно-промышленного комплекса и критической инфраструктуре Украины. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, атака затронула ключевые промышленные центры в Киеве, Полтавской и Днепропетровской областях, а также портовую инфраструктуру Одессы.

В Киеве в результате ударов были поражены два важных оборонных предприятия. В частности, была выведена из строя площадка ООО «Файер Поинт», специализирующаяся на производстве боевых частей и твердотопливных ускорителей для крылатых ракет «Фламинго».

Одновременно с этим под удар попало предприятие «Киев-111» (ООО «Укрдефенс Кампани»), обеспечивающее производство компонентов для ударных беспилотников, а также дронов-перехватчиков «Хрущ» и зенитных систем «Гарпия».

Параллельно с ударами по столице, атаки были направлены на энергетический и металлургический секторы. В Кременчуге Полтавской области был поражен крупнейший в регионе нефтеперерабатывающий завод, обеспечивающий горюче-смазочными материалами ВСУ.

В Днепропетровской области российские войска поразили производственные цеха металлургического комбината в Кривом Роге, которые выпускают стальной прокат для нужд оборонной промышленности.

В порту Одессы ударными беспилотниками был поражен сухогруз, на борту которого находилось военное имущество, предназначенное для снабжения украинских вооруженных сил.

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