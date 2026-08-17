Кровь застыла в жилах: незнакомец оставил девушке пугающую записку на машине

Mirror: незнакомец оставил девушке пугающую записку на машине

Молодая женщина обнаружила на лобовом стекле своей машины записку от неизвестного мужчины с предложением познакомиться и призналась, что после этого испугалась за свою безопасность. Об этом сообщило Mirror.

По словам девушки, после похода в магазин она вернулась к автомобилю и заметила под дворником листок. На нем было написано: «Ты такая красивая. Напиши мне, если заинтересована». Также был указан номер телефона. Автор записки при этом никак не представился.

Неизвестность личности мужчины сильно встревожила женщину. Она сразу позвонила своим парню и лучшему другу, после чего уехала с парковки домой.

По дороге девушка постоянно смотрела в зеркала заднего вида, опасаясь, что незнакомец мог продолжить наблюдать за ней или последовать за ней.

Позже она поделилась историей на Reddit и призвала других быть осторожнее в подобных ситуациях. Пользователи платформы в основном признались, что тоже сочли записку жуткой.

Некоторые предположили, что мужчина мог просто стесняться познакомиться и не имел плохих намерений. Однако большинство отметили, что девушка вполне могла испугаться, поскольку не знала, кто оставил послание и зачем.

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