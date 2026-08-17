Резкая смена графика? Какая привычка может помочь при бессоннице

Eating Well: отход ко сну в одно и то же время помогает бороться с бессонницей

Людям, испытывающим проблемы со сном, специалисты рекомендуют каждый вечер ложиться спать примерно в одно и то же время, включая выходные. Такой режим помогает поддерживать естественные биологические ритмы организма и может облегчить засыпание. Об этом сообщило Eating Well.

Хронической бессонницей называют нарушения сна, которые возникают не менее трех раз в неделю и продолжаются три месяца или дольше. Кратковременная бессонница длится менее трех месяцев. По разным оценкам, с проблемой сталкиваются от 10% до 15% людей.

Постоянное время отхода ко сну и пробуждения помогает организму сформировать предсказуемый режим. По словам специалистов, это поддерживает циркадный ритм — внутренние биологические часы, регулирующие периоды сна и бодрствования.

Резкая смена графика, в том числе длительный сон по выходным, может нарушать этот ритм и приводить к так называемому социальному джетлагу.

Соблюдение режима также способно улучшить качество сна. При попытках заснуть в разное время организму может быть сложнее поддерживать естественное чередование стадий сна.

Помочь сформировать устойчивый график может спокойный вечерний распорядок. Со временем мозг привыкает связывать определенное время с подготовкой ко сну, благодаря чему сонливость появляется ближе к привычному часу.

Специалисты также советуют уменьшить использование телефонов и других ярких экранов перед сном, отказаться от тяжелой пищи и алкоголя вечером, поддерживать в спальне прохладу и темноту. Физическая активность в первой половине дня также может способствовать более качественному сну.

Если проблемы со сном сохраняются в течение трех месяцев и дольше, несмотря на соблюдение полезных привычек, специалисты рекомендуют обратиться за медицинской помощью.

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