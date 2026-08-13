Социальный джетлаг и сон на животе: как спать без вреда для здоровья

Сомнолог Черкасова: вред сна на животе не доказан наукой

Вред сна на животе не доказан наукой. Об этом 5-tv.ru рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова.

Существует распространенное мнение, что ночной отдых на животе якобы сдавливает внутренние органы, провоцирует отечность, способствует появлению заломов и морщин, а также ускоряет старение. Однако это не более чем домыслы, отметила специалист.

«Спать на животе на самом деле не является опасным, если у человека нет каких-то специфических медицинских противопоказаний, повреждений грудной клетки спереди или брюшной стенки и чего-то в этом роде. <…> Современная наука не дает таких данных (о вреде сна на животе. — Прим. ред.). И это в настоящее время можно признать только домыслом или предположением», — заверила медик.

А вот что действительно негативно сказывается на самочувствии — это длительный сон на выходных. Эксперт уточнила, что для здорового человека рекомендуемая разница между буднями и свободными днями не более двух часов сна. То есть если в рабочие дни пробуждение происходит в 06:00, то в выходные нужно встать не позднее 08:00 часов.

«Это опасно не столько хронической усталостью, сколько циркадными нарушениями. То есть так называемым социальным детлагом, когда человек, просыпаясь поздно в выходные, создает такую имитацию скачка во времени, как при далеком перелете на несколько часовых поясов», — пояснила сомнолог.

Она также добавила, что возвращение из этого состояния в обычный режим становится очередным «перемещением во времени». Что способствует дискомфорту, усталому внешнему виду и появлению проблем с засыпанием.

Кроме того, Черкасова рассказала о том, что если человек долго не может заснуть, то лежать в кровати и ворочаться бесполезно. В такой ситуации мы начинаем концентрироваться на своем состоянии, что не способствует засыпанию.

Врач предупредила, что идеального рецепта, который «как волшебная таблетка человека выключит», не существует. Сомнолог советовала принять максимально удобное положение и, как ни странно, перестать пытаться заснуть. Но это не гарантирует, что цели удастся достичь быстро.

Также, если не получается уснуть в течение 15-20 минут, то специалист советует вообще покинуть кровать и даже спальню. И вместо того, чтобы мучить себя попытками провалиться в «страну грез», занять себя чем-то спокойным и рутинным, например, почитать книгу. И лишь когда, наконец, захочется спать, возвращаться в постель.

Но чтобы избежать таких проблем, нужно заранее позаботиться о своем ночном отдыхе.

«В идеале для того, чтобы уснуть, человек должен думать о своем сне регулярно и начиная еще с утра. В плане того, что адекватный режим труда и отдыха, гармоничная физическая нагрузка, стресс-менеджмент, устранение каких-то факторов, которые могут способствовать нарушению сна», — рассказала Черкасова.

Она также уточнила, что подобные проблемы может спровоцировать несколько десятков различных заболеваний.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что просыпаться по утрам без мучительной борьбы с будильником можно, если приучить организм к постоянному времени подъема. Чтобы приспособиться, нужно соблюдать режим хотя бы две недели без исключения для выходных дней.

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