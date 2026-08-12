Жители бьют тревогу: голый мужчина преследует женщин и детей в Армавире

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 3 022 0

Тело нарушителя спокойствия покрыто татуировками.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Голый мужчина с татуировками преследует женщин и детей в Армавире

В Армавире местные жители сообщают о мужчине, который появляется в общественных местах без одежды и пугает прохожих. По словам очевидцев, подобные случаи происходят уже несколько недель.

Как рассказала фотограф Камилла, очередной инцидент произошел во время съемки у водоема. Девушка заметила в кустах полностью обнаженного человека и сразу обратилась в полицию.

Однако до приезда правоохранителей мужчина вышел из укрытия и направился в сторону находившихся рядом женщин и детей. После этого он скрылся в районе гаражей.

Местные жительницы утверждают, что это не первый случай подобного поведения. По их словам, мужчина уже около трех недель появляется в городе и беспокоит прохожих. Очевидцы описывают действия незнакомца как агрессивные и считают, что он намеренно выбирает в качестве целей женщин и детей.

Ранее мужчина вел тайную съемку посетительниц фитнес-клуба. По данным следствия, он мог скрытно записывать женщин в солярии спортивного комплекса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
82.37
-0.24 95.18
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:40
Женщину, столкнувшую свою дочь с балкона в Сергиевом Посаде, взяли под арест
13:32
«Взращенный неонацизм»: Мирошник о восторге украинцев от ударов по России
13:23
«Они живы»: сын Усольцевых не будет подавать заявление о признании родителей умершими
13:16
В Чите объявили режим ЧС из-за подтоплений после дождей
13:05
Больше половины россиян против удаления российских приложений для смартфонов
12:57
Сколько стоит звездная любовь: самые яркие и дорогие свадьбы 2026 года

Сейчас читают

Игорь Левитас: Пророчество Жириновского сбывается — ЕС на пороге развала
Как не прогореть на процентах по вкладу
Трамп поблагодарил Путина за освобождение американца Гилмана
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео