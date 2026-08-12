Жители бьют тревогу: голый мужчина преследует женщин и детей в Армавире
Тело нарушителя спокойствия покрыто татуировками.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Голый мужчина с татуировками преследует женщин и детей в Армавире
В Армавире местные жители сообщают о мужчине, который появляется в общественных местах без одежды и пугает прохожих. По словам очевидцев, подобные случаи происходят уже несколько недель.
Как рассказала фотограф Камилла, очередной инцидент произошел во время съемки у водоема. Девушка заметила в кустах полностью обнаженного человека и сразу обратилась в полицию.
Однако до приезда правоохранителей мужчина вышел из укрытия и направился в сторону находившихся рядом женщин и детей. После этого он скрылся в районе гаражей.
Местные жительницы утверждают, что это не первый случай подобного поведения. По их словам, мужчина уже около трех недель появляется в городе и беспокоит прохожих. Очевидцы описывают действия незнакомца как агрессивные и считают, что он намеренно выбирает в качестве целей женщин и детей.
Ранее мужчина вел тайную съемку посетительниц фитнес-клуба. По данным следствия, он мог скрытно записывать женщин в солярии спортивного комплекса.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
64%
Нашли ошибку?