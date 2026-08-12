Жители бьют тревогу: голый мужчина преследует женщин и детей в Армавире

Голый мужчина с татуировками преследует женщин и детей в Армавире

В Армавире местные жители сообщают о мужчине, который появляется в общественных местах без одежды и пугает прохожих. По словам очевидцев, подобные случаи происходят уже несколько недель.

Как рассказала фотограф Камилла, очередной инцидент произошел во время съемки у водоема. Девушка заметила в кустах полностью обнаженного человека и сразу обратилась в полицию.

Однако до приезда правоохранителей мужчина вышел из укрытия и направился в сторону находившихся рядом женщин и детей. После этого он скрылся в районе гаражей.

Местные жительницы утверждают, что это не первый случай подобного поведения. По их словам, мужчина уже около трех недель появляется в городе и беспокоит прохожих. Очевидцы описывают действия незнакомца как агрессивные и считают, что он намеренно выбирает в качестве целей женщин и детей.

Ранее мужчина вел тайную съемку посетительниц фитнес-клуба. По данным следствия, он мог скрытно записывать женщин в солярии спортивного комплекса.

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