Жителя Владивостока задержали при попытке поджечь военкомат

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 35 0

Мужчину доставили в отдел, правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Жителя Владивостока задержали при попытке поджечь военкомат

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Во Владивостоке полиция задержала 28-летнего мужчину, которого подозревают в попытке умышленного поджога военкомата. Об этом сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

Ранее экстренные службы получили информацию о возгорании в здании на улице Уборевича. На место прибыли полицейские, сотрудники МЧС и медики. По данным ТАСС, пожар произошел в военном комиссариате по Ленинскому и Фрунзенскому районам города.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверочных мероприятий будет принято законное и обоснованное решение», — добавили в ведомстве.

Задержанного доставили в отдел полиции. Правоохранители продолжают проверку.

Ранее в Мурино Ленинградской области мужчина устроил пожар у квартиры своей бывшей супруги, когда внутри находились женщина и двое детей. О происшествии сообщили в региональном управлении МВД.

По данным полиции, работавший таксистом мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он поджег входную дверь жилья экс-супруги, несмотря на то что в помещении в этот момент были три человека, в том числе двое несовершеннолетних.

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