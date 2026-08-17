Польза в простых вещах: кардиолог перечислил привычки для здоровья сердца

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 27 0

Простые изменения в повседневной жизни могут оказаться полезнее дорогостоящих процедур.

Какие привычки защищают сердце и мозг что делать

Фото: 5-tv.ru

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Кардиолог Барин: сердцу и мозгу помогают сбалансированное питание и активность

Сердцу и мозгу помогают простые повседневные привычки — регулярное движение, сбалансированное питание, контроль давления и позитивный настрой. Об этом кардиолог Эдди Барин рассказал изданию nine.com.au, перечислив доступные способы поддерживать здоровье и снижать риски возрастных заболеваний.

Специалист рекомендует больше двигаться, работать над силой и подвижностью тела, а в рационе отдавать предпочтение обычным продуктам и принципам средиземноморской диеты. При этом количество переработанной еды стоит сократить. Врач также советует следить за артериальным давлением и не пропускать медицинские обследования.

Отдельное внимание Барин уделил эмоциональному состоянию и общению.

«Как насчет того, чтобы добавить в жизнь больше удовольствия? Позитивный настрой и круг людей, которые вас поддерживают, тоже важны», — отметил он.

Не стоит забывать и о питьевом режиме: достаточное количество воды необходимо для нормальной работы почек, кровообращения и поддержания давления.

Чтобы снизить риск возрастных проблем с мозгом, кардиолог советует сохранять мышечную силу и равновесие, продолжать учиться новому и поддерживать социальные связи. Важную роль, по его словам, играют также здоровье зубов, гигиена и своевременная вакцинация.

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