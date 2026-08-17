Электронные квитанции за ЖКУ: что изменится для россиян в 2027 году

Россияне смогут получать счета за ЖКУ через Госуслуги в 2027 году

С 1 сентября 2027 года в России начнет работать электронная почтовая система для отправки официальных уведомлений, в том числе счетов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Как будет работать нововведение и что изменится для получателей — сообщило URA.RU.

Электронные сообщения будут поступать через личные кабинеты на Госуслугах или региональных порталах. Если человек зайдет в личный кабинет в течение недели после размещения сообщения, оно будет считаться полученным.

При этом полностью от бумажных квитанций отказываться не придется — их смогут получать россияне, которые не пользуются интернетом или выберут такой формат.

«На сегодня нет нормативного документа, который закреплял бы обязательный переход на электронные квитанции за ЖКУ через Госуслуги. Квитанции могут быть электронными или бумажными — формат выбирает поставщик услуги», — рассказал член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (ТПП РФ) Константин Крохин.

По словам эксперта, около 40% жителей, в том числе многие пенсионеры, сейчас пользуются бумажными счетами. Электронные уведомления для физических лиц будут бесплатными.

Переход в цифровой формат может упростить хранение счетов и истории платежей. Электронные документы не нужно ждать в почтовом ящике, а подтверждение оплаты можно сохранить в виде скриншота или PDF-файла.

Перед введением новых правил россиянам рекомендуют проверить личный кабинет на Госуслугах: учетная запись должна быть подтвержденной, а данные об объекте недвижимости — корректными.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что задолженность за ЖКУ не означает немедленного наступления юридической ответственности. Вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев объяснил, что при просрочке россияне могут договориться с управляющей компанией (УК) о рассрочке.

Если сумма в квитанции кажется завышенной, необходимо письменно попросить УК проверить правильность начислений.

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