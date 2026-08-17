Из-за моральных убеждений: какие блюда не едят в семье британской королевы Камиллы

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 52 0

Известный ресторанный обозреватель объяснил кулинарные табу.

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Фото: 5-tv.ru

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Daily Mail: Том Паркер-Боулз отказался от фуа-гра по моральным убеждениям

Известный ресторанный критик и автор Том Паркер-Боулз — сын британской королевы-консорт Камиллы — перечислил список продуктов и гастрономических привычек, которые он категорически не приемлет в своем рационе. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Паркер-Боулз подчеркнул, что его выбор обусловлен не просто вкусовыми предпочтениями, но и глубокими моральными убеждениями. В частности, он полностью исключил из меню фуа-гра из-за жестоких методов принудительного кормления птиц, а также отказался от продуктов с пометкой «обезжиренные». По его мнению, жир является основой вкуса и жизни, поэтому он предпочитает натуральные йогурты, сыры и цельное молоко.

Особое внимание автор уделил современным трендам, которые вызывают у него раздражение. Паркер Боулз резко раскритиковал искусственное мясо, назвав его «переработанной мерзостью», которая по вкусу напоминает жженую резину и содержит огромное количество химических добавок.

Также под запрет попали интенсивно выращиваемая свинина и курятина, так как условия содержания животных на промышленных фермах являются ужасающими. Критик призывает потребителей доверять проверенным мясникам и выбирать мясо животных, выращенных на свободном выпасе, даже если оно стоит дороже.

В список антипатий попали и ресторанные условности, такие как бесконечные дегустационные сеты, приковывающие гостя к стулу на несколько часов, и искусственное трюфельное масло.

Последнее он охарактеризовал как агрессивный и вульгарный продукт, не имеющий ничего общего с благородным ароматом настоящих грибов.

Кроме того, эксперт признался, что терпеть не может укроп, считая его «зеленым бандитом», перебивающим любой вкус, и маргарин, которому, по его словам, нет оправдания в кулинарии.

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