«Менее развиты»: как использование гаджетов сказывается на здоровье детей

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 16 0

Впервые новое поколение не стало более здоровым и образованным, чем предыдущее.

Как использование гаджетов сказывается на здоровье детей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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The Guardian: гаджеты в школах снижают когнитивные способности детей

Использование экранов и цифровых инструментов в учебных заведениях подрывает естественные механизмы обучения и развития школьников. Об этом сообщило издание The Guardian со ссылкой на нейробиолога Джареда Хорвата.

По словам эксперта, современные дети становятся менее способными в когнитивном плане по сравнению с их сверстниками из прошлых поколений.

Хорват отмечает, что на протяжении почти двух столетий на Западе наблюдался прогресс, когда каждое новое поколение было здоровее и образованнее предыдущего, однако с 2000 года ситуация резко изменилась.

«Наши дети менее развиты, чем мы в их возрасте», — подчеркнул нейробиолог.

Он связывает это падение с повсеместным внедрением образовательных технологий. Несмотря на увеличение времени, проводимого в школах, показатели IQ начали снижаться.

Специалист привел данные исследования, согласно которым ученики, проводящие за экранами более шести часов в день, демонстрируют результаты на 66 баллов ниже, чем те, кто не пользуется гаджетами вовсе.

«Речь идет не только о том, чтобы избавиться от экранов для развлечения. Речь идет о том, чтобы максимально сократить их использование и для академического обучения, если мы хотим, чтобы у наших детей в головах были глубокие передаваемые знания», — считает специалист.

Ряд других экспертов призывают к осторожности в выводах. Они отмечают, что хотя избыточное использование устройств вредно, умеренная цифровизация может давать положительный эффект.

Тем не менее, рынок образовательных технологий продолжает расти, достигая оборотов в сотни миллиардов долларов, в то время как долгосрочные последствия такой трансформации образования остаются предметом острой дискуссии.

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