Пять случаев кори выявили у учащихся Санкт-Петербургской школы

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 33 0

Специалисты Роспотребнадзора провели проверку.

В школе Петербурга дети заразились корью

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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У пяти учеников школы № 717 Невского района Санкт-Петербурга диагностировали корь. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«В период с 23.09.2026 по 24.09.2026 зарегистрировано 5 случаев кори среди учащихся», — сказано в публикации ведомства.

В Роспотребнадзоре уточнили, что после выявления очага кори специалисты начали расследование. В рамках него эксперты побывали в учебном заведении, а также на местах проживания заболевших детей. Они выяснили, с кем контактировали ученики школы № 717 в последние время, установили за ними меднаблюдение и организовали вакцинацию против кори.

Также после установления очага от образовательного процесса отстранили учеников и педагогов, которые ранее не болели корью.

До этого 5-tv.ru писал, что дети массово заразились нтеровирусом в школах и детских садах Воркуты. Пострадали как минимум 37 ребят. Наибольшее число случаев зафиксировали в одном из детских садов, где заболели 11 воспитанников.

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