Успенская раскрыла главный недостаток будущего зятя

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 542 0

Певица иронично пожаловалась на жениха дочери.

Успенская раскрыла главный недостаток будущего зятя

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Любовь Успенская рассказала, что главный недостаток ее будущего зятя — несвоевременность

Певица Любовь Успенская неожиданно раскритиковала выбор своей дочери Татьяны Плаксиной. Об этом 5-tv.ru сообщила сама артистка.

текстТатьяна Плаксина с женихом. Пресс-служба Любови Успенской

Певица призналась, что главный недостаток нового мужчины в ее семье — это несвоевременность. По мнению королевы шансона, 22-летний Артем Москвин должен был встретиться с ее дочерью намного раньше.

«Я этого мальчика очень полюбила. Он никогда не придет в дом, чтобы не принести корзину цветов мне, Тане, а также домработнице», — ранее делилась певица.

Артем — выпускник искусствоведческого факультета МГУ, сейчас учится в аспирантуре и помогает Татьяне с организацией выставок. Пара познакомилась благодаря общему знакомому в московском парке, и Плаксина призналась, что влюбилась с первого взгляда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 36-летняя художница Татьяна Плаксина приняла решение сменить фамилию, чтобы носить имя своей матери. Она пояснила, что хочет избавить представителей СМИ от необходимости постоянно уточнять ее родство, поскольку ее и так всегда представляют с добавлением имени знаменитой родительницы. Девушка отметила, что мать является самым близким для нее человеком, который всегда оказывал поддержку даже в те моменты, когда она сама была против.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
84.54
0.73 97.51
0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:15
Свежий воздух и чтение газет? Раскрыт способ прожить до 110 лет
18:00
А где памятник? Как выглядит могила отца Филиппа Киркорова
18:00
Принцу Гарри дали «последний шанс» наладить отношения с Карлом III
18:00
Точные линии без ошибок: как выбрать циркуль для школьника
17:55
Певицу Бонни Тайлер похоронили спустя месяц после смерти
17:50
Верховный суд РФ оставил в силе решение о снятии «Яблока» с выборов в Госдуму

Сейчас читают

Политический сентябрь в США: запасайтесь попкорном
ЖКУ уходят в онлайн: что нужно знать об электронном формате счетов за коммуналку
Роман с Кличко, потеря дочери и алкоголь: что сгубило умершую в 36 лет Хайден Панеттьери
Луч света мощнее Солнца: зачем России гигантский СКИФ и как он изменит нашу жизнь

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео