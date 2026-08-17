Еда дороже дружбы? Почему россияне прячутся в обед от коллег

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 15 0

Рабочая трапеза для многих становится отдельным ритуалом — причем не всегда коллективным.

Зачем россияне прячутся от коллег на обеде в чем причина

Фото: 5-tv.ru

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Россияне прячутся от коллег на обеде из-за нежелания делиться едой

Четверть работающих россиян стараются скрыться от коллег во время обеда, чтобы не пришлось делиться своей едой. Об этом Газета.ру рассказали представители сети доставки суши и роллов.

Как показал опрос, мнения о формате рабочего обеда разделились почти поровну: 46% предпочитают есть вместе с коллегами, а 54% выбирают уединение. Среди тех, кто обедает в одиночестве, половина специально избегает остальных, чтобы сохранить свою порцию.

При этом 43% участников исследования признались, что все же угощают сослуживцев. Для многих такая привычка позволяет экономить до пяти тысяч рублей в месяц.

Почти половина россиян (46%) регулярно берет еды больше, чем может осилить за один прием пищи. Чаще всего остаются роллы, салаты и выпечка. Выбрасывает остатки лишь треть опрошенных: 43% отдают их коллегам, еще 18% оставляют на потом.

Полноценное время для обеда есть только у половины работающих. Чаще всего такой режим встречается у сотрудников предприятий и заводов (38%), вахтовиков (35%) и тех, кто трудится посменно (17%).

Предприниматели (45%), офисные сотрудники (34%) и блогеры (19%) чаще других говорят, что в рабочем графике для перекуса просто не остается времени. Однако голодать из-за этого россияне не спешат: многие совмещают прием пищи с рабочими задачами.

Еду из дома на работу приносят 46% участников опроса, а 33% предпочитают доставку. Еще 18% заменяют нормальный прием пищи перекусами — покупают снеки и сладости в вендинговых автоматах.

Самыми популярными блюдами для рабочего дня оказались обычные горячие блюда — котлеты с гречкой, паста и другие варианты (68%). Далее идут выпечка (54%), боулы и поке (39%), роллы (34%) и салаты (28%). Грузинскую кухню выбирают 16% опрошенных, а супы входят в рацион почти каждого третьего.

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