Львова-Белова заявила о снижении числа детей в детдомах

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 36 0

Омбудсмен связала положительную динамику с усилением помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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В России в последние несколько лет заметно сокращается число детей, находящихся в детских домах, а также количество родителей, лишенных или ограниченных в родительских правах. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.

«Последние несколько лет идет существенное снижение количества детей в детских домах, количества лишенных и ограниченных родителей в родительских правах», — заявила она.

По словам детского омбудсмена, государство усилило меры поддержки семей, чтобы дети при живых родителях не оставались без семьи.

«Стали предпринимать большее количество усилий и мер по тому, чтобы дети при живых родителях не становились сиротами, не попадали в детские дома», — сказала Львова-Белова.

Она также рассказала о результатах Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства, которая завершилась в мае 2025 года. По ее словам, ее итоги стали основой для дополнительных мер в регионах, направленных на помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Еще одним важным изменением Львова-Белова назвала создание по поручению президента России Владимира Путина Фонда защиты детей, который она возглавила.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве около 16 тысяч детей-сирот уже воспитываются в приемных семьях, а в учреждениях остаются менее тысячи. Столичные власти помогают таким семьям выплатами и льготами, а также предоставляют временное жилье тем, кто берет на воспитание нескольких детей.

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