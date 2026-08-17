«Работу пока не бросай»: песни Стаса Ярушина вызвали волну мемов в сети

Песни Стаса Ярушина на английском языке вызвали волну мемов в сети

Звезда сериала «Универ» Стас Ярушин, с 2016 года развивающий музыкальную карьеру, вновь стал героем интернет-мемов. После выхода нескольких треков на английском языке пользователи соцсетей обрушили на него волну остроумных комментариев.

«Сам что думаешь?», «Когда в караоке сильно перехвалили», «Мартынов, месяц без Кристины!», «Универ пока не бросай», «Last of Stas», «Очень нишево», «Брат, главное основную работу не теряй», — пишут юзеры под новыми музыкальными работами артиста.

Надо отдать должное: Ярушин держится стойко, не удаляет едкие замечания и не вступает в полемику с хейтерами. Однако комментаторы продолжают настаивать.

«Нужен фит с Кузей», — намекают они на возможную коллоборацию с героем сериала, сыгранным Виталием Гогунским.

К слову, артисту не привыкать к шуткам в свой адрес — вот уже пару лет он является героем излюбленных интернет-мемов. Все началось после того, как пользователи заметили его поразительное сходство с британской актрисой Беллой Рамзи, исполнительницей главной роли в сериале «Одни из нас». Сам Ярушин ранее признавался, что его «мемная» репутация ему не по душе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер и музыкант Стас Ярушин пояснил, что создает свои композиции для вдумчивой аудитории, которая способна воспринимать музыку глубже поверхностных хитов.

Музыкант выразил уверенность, что даже популярная песня со временем может быть забыта через десять или двадцать лет. В отличие от таких произведений, он характеризует свою работу как попытку создать нечто, способное оставить след в истории, сравнивая это с «плевком в вечность».

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