«Пригодился»: Лавров рассказал, зачем всегда носит с собой Устав ООН

Лавров заявил, что всегда держит при себе Устав ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что всегда носит с собой Устав ООН, и в очередной раз это помогло ему в дипломатической работе. Об этом он заявил, отвечая на вопрос о реакции Токио на поездку президента Владимира Путина на остров Итуруп.

«Я все время ношу с собой Устав ООН, постоянно. И вот, видите, он сейчас пригодился», — сказал Лавров.

Глава МИД напомнил, что Япония, будучи членом ООН, изначально фигурировала в этом документе как вражеское государство и присоединилась к организации лишь после того, как «прошла путь искупления вины за свою милитаристскую политику геноцида в отношении многих народов».

Он зачитал седьмую статью Устава, которая подтверждает юридическую силу мер, предпринятых государствами-победителями против держав, бывших врагами во Второй мировой войне. Это положение, по его словам, закрепляет итоги территориальных изменений, включая передачу Курильских островов Советскому Союзу.

«Япония тоже член ООН, но при ратификации Устава она обязалась в полном объеме соблюдать его принципы», — подчеркнул Лавров, выразив надежду, что в Токио внимательно изучили эти положения.

Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити назвала визит Путина на Итуруп неприемлемым и заявила, что эта территория якобы является «исконно японской». МИД страны направил Москве «решительный протест».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Китай призвал Японию неукоснительно соблюдать международно-правовой порядок, сложившийся по итогам Второй мировой войны. Пекин настаивает на безусловном соблюдении и поддержании результатов победы в мировой антифашистском противостоянии.

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